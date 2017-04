Co oznaczają wyniki morfologii krwi? PRZECZYTAJ

reklama

Fot. pixabay.com reklama

Poprawne odczytanie wyników badań medycznych ma bardzo ważne znaczenie. Oto kilka porad, jak poprawnie odczytać wyniki jednego z kluczowych badań, jakim jest morfologia.

Morfologia - bardzo ważne badanie krwi

W naszym organizmie znajduje się ok. 5 litrów krwi. Pełni ona szereg niezwykle istotnych funkcji podtrzymujących nasze życie. Najważniejsze z nich to rozprowadzanie tlenu i odprowadzanie dwutlenku węgla z tkanek do płuc, dostarczanie substancji odżywczych i witamin, obrona organizmu przed wirusami, a także utrzymywanie stałej temperatury naszego ciała.

Morfologia krwi wskazuje na poziomy kolejnych "komponentów" naszej krwi. Ich utrzymanie jest niezmiernie istotne dla prawidłowego funkcjonowania naszych funkcji życiowych.

Oprócz morfologii innymi ważnymi badaniami krwi są badanie OB, które pozwala stwierdzić stan zapalny w organizmie, badanie poziomu glukozy we krwi, czy lipidogram pokazujący poziom cholesterolu, LDL, HDL i trójglicerydów.

Dziś zajmiemy się oceną wyników morfologii krwi.

Morfologia pomaga we wczesnym wykryciu wielu chorób. Jej wyniki zawsze należy porównywać z normami podawanymi przez daną pracownię wykonującą badanie. Interpretacja wyników powinna być połączona z badaniem ogólnego stanu zdrowia chorego, jego wieku i trybu życia.

Oto niektóre parametry, na które powinniśmy zwracać uwagę.

Liczba erytrocytów

U niemowląt powinna wynosić 3,8 M/ul, u kobiet 3,9-5,6 M/ul, u mężczyzn 4,5-6,5 M/ul. Zbyt mała liczba erytrocytów może być skutkiem utraty krwi, albo objawem anemii. Może być też efektem niedoboru żelaza lub witaminy B12. Może również oznaczać chorobę nerek.

Poziom PLT (płytek krwi)

Płytki krwi zwane inaczej trombocytami odpowiedzialne są za prawidłowe krzepnięcie krwi. Jak można łatwo wydedukować, ich zbyt niski poziom powinien nas zaniepokoić.

Poziom hemoblobiny

U kobiet 6,8-9,3 mmol/l, u mężczyzn 7,4-10,5 mmol/l. Jak wiemy hemoglobina pełni ważną funkcję w naszym organizmie i jest odpowiedzialna za przenoszenie tlenu. Przekroczenie jej normy świadczy o odwodnieniu organizmu, zaś zaniżone wartości to objaw anemii.

Poziom bazifilów

0-0,2 x 109/l. Liczba bazofilów zwiększa się w przypadku przewlekłych stanów zapalnych przewodu pokarmowego, a także przy przewlekłej białaczce, niedoczynności tarczycy, czy chorobie Hodgkina. Wynik poniżej normy występuje przy niedoczynności tarczycy, lub ostrym zapaleniu płuc. Może być również wynikiem stresu.

Poziom żelaza

Norma dla poziomu żelaza we krwi wynosi 60-180 ug/dl u mężczyzn i 40-160 ug/dl dla kobiet.

Poziom hematokrytów

U kobiet 37-47 proc., u mężczyzn 40-51 proc. Tu podobnie obniżony poziom to objaw anemii, zaś podwyższony wskazuje na odwodnienie organizmu.

Poziom eozynofilów

0-0,45 x 109/l. Powiększenie poziomu eozynofilów powodowane jest przez alergie, choroby zakaźne, astmę oskrzelową, katar sienny, czy łuszczycę. Spadek ich poziomu jest efektem zakażenia, duru brzusznego, czerwonki, ale również nadmiernego wysiłku fizycznego, czy oparzeń.

Poziom leukocytów

4,1-10,9 K/ul. Poziom białych krwinek krwi to jedna z najważniejszych wartości w naszym organizmie. Jego zwiększenie wyraźnie wskazuje na to, że nasz organizm jest zarażony infekcją, zaś za niski poziom może być objawem uszkodzenia szpiku przez chorobę, lub skutekiem ubocznym leczenia.

25.04.2017, 8:25