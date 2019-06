Co ona wygaduje?! Hanna Lis obraża Antoniego Macierewicza

Urszula. 16.6.19 21:34

Dlaczego histeryczny? Napisała po prostu prawdę. Nie mówił o wybuchających puszkach, mgle i innych bzdurach? Mówił. Nie jest kłamcą za miliony z naszych podatków? Jest. Wiele razy mówił o gotowym ostatecznym raporcie dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Do dzisiaj raportu nie ma. Nie faworyzował Misiewicza i nie sadzał go na różne intratne stanowiska? Sadzał. Ba, nawet młokosa odznaczył za zasługi dla obronności kraju. To jest kolejne kłamstwo tego pana. No i na koniec - przymuszony przez SB sypał kolegów aż miło. Fakt, mógł sie bać.