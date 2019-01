Co on bredzi?! Kukiz: Odstrzał dzików jak rzeź wołyńska

Słowa, które wypowiedział na antenie Polsat News Paweł Kukiz, zostaną mu na bardzo długo zapamiętane. Trudno orzec, jak wpadł na tak absurdalny i obrzydliwy pomysł, ale porównał właśnie strzelanie do prośnych loch do… mordowania Polaków przez UPA!

To nie żart. Oto, co na antenie Polsat News powiedział w momencie, gdy zapytano go o kwestię odstrzału dzików: