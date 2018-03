Co o spowiedzi powiedział do Polaków papież Franciszek?

Do owocnego spotkania z Bogiem w sakramencie pokuty zachęcił Franciszek polskich pielgrzymów. Podkreślił, że w ten sposób z czystym sercem będą mogli przyjąć Komunię w czasie świąt wielkanocnych. Papież pozdrowił Polaków na zakończenie audiencji środowej.

„W modlitwie «Ojcze nasz», prosząc Boga: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj», modlimy się nie tylko o chleb, jako pokarm dla ciała, lecz także o Chleb eucharystyczny, pokarm dla duszy.

Wiemy, że kto popełnił grzech ciężki, nie powinien przyjmować Komunii świętej bez otrzymania wpierw rozgrzeszenia w sakramencie pokuty.

Niech Wielki Post będzie dla was okazją, by przystąpić do tego sakramentu, dobrze się wyspowiadać i przyjąć Chrystusa w Komunii świętej. Spotkanie z Nim nadaje sens naszemu życiu. Z serca wam błogosławię” – powiedział Ojciec Święty.

dam/Radio Watykańskie