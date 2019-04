Ks. Dolindo, włoski kapłan, mistyk, otrzymał od Jezusa Chrystusa wiele cennych pouczeń dla małżonków współczesnych czasów, które zapisał i dzielił się nimi w swojej posłudze. Co mówi Jezus do mężów i żon, czego pragnie od ojców i matek - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w nauce wygłoszonej w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Stoke on Trent (Anglia), 14 kwietnia 2019 r.