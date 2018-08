Co mogą zawiesić sędziowie SN? Ostra wypowiedź Tarczyńskiego!

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Tarczyński był dziś gościem programu "Woronicza 17" w TVP Info. Zaproszeni politycy dyskutowali m.in. o ostatniej decyzji sędziów Sądu Najwyższego. Czy stosowanie ustawy o Sądzie Najwyższym będzie zawieszone?

"Jedyne co sędziowie mogą sobie zwiesić, to portret Donalda Tuska, przed którym będą oddawać bałwochwalczy hołd. Mogą też sobie zawiesić portret Angeli Merkel, bo zwracając się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zwracają się de facto do Niemiec"- skomentował Tarczyński, odnosząc się do pytań prejudycjalnych sędziów SN do TSUE

"Mamy pisowski TK, teraz będzie przypuszczalnie pisowski SN. Na razie PiS może się cieszyć, ale nie będzie rządził wiecznie. Spodziewam się, że kolejna władza skorzysta z tego instrumentu. Stracą na tym obywatele"-ocenił z kolei lewicowy działacz, Piotr Ikonowicz. Wiceminister obrony narodowej, Wojciech Skurkiewicz stwierdził natomiast, że każda zewnętrzna ingerencja w prawo w naszym kraju jest pozatraktatowa.

yenn/TVP Info, Fronda.pl