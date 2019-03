Co kryje w sobie kancelaria parafialna?

Co w sobie kryje kancelaria parafialna? Po co jest i co w niej możemy załatwić? W #InstrukcjiObsługi ks. Piotr Śliżewski wyjaśnia, jak poruszać się wśród kościelnych formalności.

Dowiesz się:

1). Jakie sprawy można załatwić w kancelarii?

2) Jakie dokumenty przechowywane są w kancelariach parafialnych?

3) Czy księża muszą być w kancelarii formalistami / urzędnikami? Czy jeśli konfesjonał kojarzymy z miłosierdziem, to kancelarie parafialną powinniśmy kojarzyć ze sprawiedliwością?

4) Czy to prawda, że ludzie dzielą księży na tych fajnych – czyli na tych, którzy wszystko dadzą, jakich i tych złych – którzy przesadnie wiercą dziurę w brzuchu?

5) Jakie są opłaty za wypisanie poszczególnych dokumentów?

6) Jak ktoś umarł, to czy można dzwonić do księdza aby zamówić pogrzeb? Co zrobić, kiedy kancelaria jest zamknięta, a trzeba załatwić sprawę „od ręki” ?

7) Czy jeżeli człowiek przyjdzie w innych godzinach niż funkcjonuje biuro parafialne to ksiądz musi go przyjąć?