Co jeszcze wymyśli Wałęsa? 'Duda nie powinien w ogóle jechać do USA'

Dzień bez byłego prezydenta, Lecha Wałęsy to dzień stracony. Jak nie zdziwienie oczywistym wyrokiem sądu, to refleksje z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Pisaliśmy już dziś o tym, dlaczego były prezydent uważa, że jego strój na uroczystościach pogrzebowych byłego amerykańskiego przywódcy był właściwy, teraz mamy kolejną złotą myśl. Pierwszy przywódca "Solidarności', czegokolwiek by o nim nie mówić, zapisał się w historii naszego kraju. W jaki sposób- każdy myślący człowiek to wie. Nie dziwi, że Lech Wałęsa otrzymał zaproszenie na pogrzeb George'a H. W. Busha- po pierwsze: był prezydentem naszego kraju, po drugie: w tym samym okresie, co Bush senior sprawował prezydenturę w USA. Była głowa państwa polskiego zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy, który z racji swojej funkcji reprezentował Polskę na uroczystościach żałobnych byłego amerykańskiego przywódcy. Duda pozytywnie ustosunkował się do prośby Wałęsy, który dziś stwierdził, że... obecny prezydent w ogóle nie powinien jechać na pogrzeb!