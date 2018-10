Co Jaki lubi u Trzaskowskiego? ,,Fantastycznie taśmą klei, ja tak nie potrafię''

Gościem Roberta Mazurka w rozmowie na antenie RMF FM był dziś kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Prowadzący zadał mu na początku dość zaskakujące pytanie. Mazurek był mianowicie ciekaw, co Jaki lubi u swojego kontrkandydata. Odpowiedź była po prostu rozbrajająca.

„Generalnie jest rzeczywiście ładny, nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast czy stoją za tym jakieś kompetencje, to już pokazał, kiedy był ministrem cyfryzacji. Wszystko co robił, to zawalił”.