Co dostaliśmy od Żydów w zamian za 100 mln Glińskiego?

Niemcy są bardzo sceptycznie nastawieni do dyrektywy o prawie autorskim zwanej ACTA2. Na ulicach miast odbywają się duże protesty. Wcześniej opinia publiczna była straszona tak zwanym ,,podatkiem od linków'', co miałoby ograniczyć możliwość przesyłania treści między internautami. Okazało się, że to jednak nieprawda; regulacje w tej materii nic nie zmienią. Bardziej problematyczne jest zmuszenie dostawców takich jak YouTube, Twitter, Facebook, Wykop czy Instagram do weryfikowania, czy udostępniane treści nie łamią praw autorskich. To oznacza, że może wejść w grę swoista cenzura prewencyjna. W dodatku rzecz będzie niezwykle trudna w technicznej realizacji, a to oznacza, że stać na takie działania będzie jedynie największe firmy.