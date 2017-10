Co dalej z reformą sądownictwa? Kaczyński spotka się z Dudą

Jak poinformował szef gabinetu prezydenta, Krzysztof Szczerski, w piątek dojdzie do spotkania między Jarosławem Kaczyńskim a prezydentem Andrzejem Dudą.

Rozmowa ma dotyczyć reformy sądownictwa. Spotkanie odbędzie się w Belwederze. Szef klubu parlamentarnego PiS, Ryszard Terlecki wyraził przekonanie, że obie strony dojdą do porozumienia, ponieważ- w interesie Polski- jest to konieczne.

"To porozumienie jest konieczne w interesie Polski i konieczne dla spełnienia naszych obietnic wyborczych. Jestem optymistą, co do efektów spotkania"- podkreślił wicemarszałek Sejmu. Czy lider PiS przedstawi konkretne projekty ustaw o KRS i SN albo ewentualne poprawki do pomysłów prezydenta? Jak poinformował Terlecki, są pewne „pomysły i propozycje”, które rozmówcy mają rozważyć. Prezes PiS nie przedstawi jednak gotowych projektów nowych ustaw.

Dziennikarze pytali o spotkanie posła PiS i członka sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Marka Asta. Polityk spodziewa się przede wszystkim "dobrej rozmowy", jak również "uzgodnienia ewentualnych rozbieżności w ocenie projektów, które zostały przedstawione przez prezydenta". Parlamentarzysta spodziewa się również kompromisu w kwestii wyboru sędziów do KRS, a konkretnie- rozwiązania w przypadku, gdyby pojawił się pat dotyczący uzyskania większości 3/5 głosów w Sejmie.

Będzie to już trzecie spotkanie prezesa PiS z głową państwa w sprawie reformy sądownictwa. Pierwsze z nich odbyło się na początku września, ostatnie- tuż przed przedstawieniem przez prezydenta Dudę projektów ustaw o SN i KRS.

yenn/PAP, Fronda.pl