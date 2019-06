Co dalej z krowami z Deszczna? Jest decyzja

Cogito ergo sum 17.6.19 17:30

Uważam za zasadne aby nasi celebryci na czele z panią Rusin zatroszczyli się o te krowy i np przyjęli je do swoich ogrodów. Krowy dobrze by się poczuły wśród swoich. Tylko nie dawajcie Wielgusowi bo ten weźmie przed kamerami a potem cichcem wypuści do lasu albo odda do schroniska jak te swoje psy.