Co dalej z krakowskim pomnikiem AK?

Według nich pomnik zaprojektowany przez zespół Alexandra Smagi mógłby być wzbogacony o figury przedstawiające żołnierzy AK, co byłoby dostosowane do warunków krajobrazowych bulwaru Czerwieńskiego.

W tym samym dniu, w którym do włodarza podwawelskiego grodu wpłynął ten list, Urząd Miasta Krakowa - w konsekwencji uchwały radnych - ogłosił przystąpienie do konsultacji w sprawie formy upamiętnienia żołnierzy armii Polskiego Państwa Podziemnego. Mają się one rozpocząć 1 czerwca i potrwają miesiąc. Propozycje można nadsyłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub składać osobiście w formie papierowej podczas dyżurów ekspertów oraz w Miejskim Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10.

Przypominam, że prezydent Majchrowski zaproponował ostatnio w rozmowie z prof. Juchnowiczem dwie nowe lokalizacje dla pomnika AK: miejsce po pomniku sowieckiego marszałka Iwana Koniewa przy alei Armii Krajowej i plac Wielkiej Armii Napoleona u podnóża Wawelu. Zapowiedział, że jeśli uda się dojść do kompromisu, rozpisze nowy, zamknięty konkurs na projekt monumentu. Kombatanci nie wyobrażają sobie jednak, by miał ona stanąć w innym miejscu niż bulwar Czerwieński i gotowi są do modyfikacji projektu Smagi, który również wyraża na to zgodę..