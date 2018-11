Co dalej z Fortem Trump? Minister Błaszczak w USA

"Będziemy rozmawiać o szczegółach (projektu Fort Trump). To jest proces, który w przypadku Pentagonu zakończy się rekomendacją złożoną Kongresowi do marca przyszłego roku, a więc moje zabiegi dotyczą tego, by te rekomendacje były pozytywne. Pozytywne dla Polski, pozytywne dla projektu, ale też pozytywne dla Stanów Zjednoczonych, bo w moim przekonaniu korzyści z obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ze stałych amerykańskich baz w Polsce, są dwustronne"-stwierdził szef MON w rozmowie z TVP Info. Błaszcza podkreślił konieczność stałego podejmowania działań, by umacniać naszą niepodległość, szczególnie mając na względzie zagrożenie ze strony Rosji.