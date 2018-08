Co dalej w sprawie ordynacji do PE? Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Dziś w Pałacu Prezydenckim odbędzie się ważne spotkanie. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z sygnatariuszami apelu o zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego, dotyczącej ordynacji do Parlamentu Europejskiego.

Jak poinformował prezydencki minister Paweł Mucha, głowa państwa skłania się do zawetowania ustawy. Przypomnijmy, że nowelizację przyjął pod koniec lipca Senat. Propozycja dotycząca Parlamentu Europejskiego zakłada, że każdy okręg w wyborach będzie miał przypisaną konkretną liczbę posłów wybieranych do PE. Ma być ich co najmniej trzech.

Przedstawiciele ugrupowań politycznych: Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej - z inicjatywy stowarzyszenia Klub Jagielloński - skierowali do Andrzeja Dudy list z apelem o zawetowanie tej nowelizacji Kodeksu wyborczego. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" prezydent wyraził ostatnio swoje wątpliwości wobec tej ustawy.

Również wiceszef Kancelarii Prezydenta, Paweł Mucha poinformował, że głowa państwa poważnie bierze pod uwagę możliwość zawetowania nowelizacji. Innego zdania są władze PiS.

"Proponowana przez PiS zmiana ordynacji do PE upraszcza wybory i przybliża je obywatelom. Mamy nadzieję że Pan Prezydent uzna nasze racje"- napisał niedawno na Twitterze wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki.

yenn/DoRzeczy.pl, Fronda.pl