Co czwarte przestępstwo w Berlinie popełniają Arabowie!

Maria Blaszczyk 15.5.19 12:37

Serio?

Indeks przestępczości?

No więc indeks przestepczości opiera się na danych zebranych przez policję.

Zależy od tego, jak skłonni są ludzie do zgłaszania przestępstw.

Proponuję krótkie doświadczenie - sprowokuj np. kradzież portfela, połóż go w miejscu publicznym i poczekaj, aż Ci ukradną. W Polsce i w Niemczech.

A potem zgłoś to na policji.

Życzę powodzenia.



Przestępczość jest oczywiście bardzo niska w obu tych krajach. Tylko policja działa inaczej.