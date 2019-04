Co czeka Polskę i Europę? Wizje o. Klimuszki i ks. Rogowskiego

Ojciec Klimuszko i Ks. Rogowski to kapłani, których wizje i przepowiednie dotyczące przyszłości i czasów ostatecznych są jednymi z najbardziej znanych. Czy wizja przyszłości któregoś z nich się spełni?

Znany teolog i dogmatyk , ks. Roman Rogowski podczas misji w Wietnamie spotkał się z proroctwem mnicha zwanego patriarchą Cholonu. Przepowiednia mnicha dotyczyła Polaków i Chińczyków. Mówimy, co łączy Polskę i Chiny z proroctwem patriarchy Cholonu.

Ks. Roman Rogowski to znany polski teolog, dogmatyk, pasjonat gór i autor wielu teologicznych prac poświęconych mistyce gór. To właśnie z zamiłowania do gór, ks. Rogowski uczestniczy w wielu wyprawach po górach Europy i innych kontynentów. W latach 80-tych jednym z dalekich zakątków, jakie odwiedził ksiądz, był Wietnam.