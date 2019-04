Co chce osiągnąć Putin na spotkaniu z Kim Dzong Unem?

To pierwsze spotkanie obecnego przywódcy Korei Północnej z prezydentem Rosji. I to najważniejsze, co można powiedzieć o szczycie we Władywostoku. Przełomowych decyzji po spotkaniu Kim Dzong Una z Władimirem Putinem oczekiwać nie należy i chyba nawet na Kremlu zdają sobie z tego sprawę. Ale warto zwrócić uwagę na to wydarzenie w kontekście relacji Rosji z USA.