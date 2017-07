CNN: William i Kate odwiedzili 'polski obóz'. Jest reakcja

Dziś para książęca zwiedziła między innymi teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Zobaczyli komorę gazową, krematorium, barak mieszkalny. Spotkali się również z byłymi więźniami.

Nie obyło się bez kolejnych fatalnych informacji w zagranicznych mediach, gdzie padały słowa o „polskich obozach” właśnie. Taka informacja poza CNN pojawiła się także na stronie internetowej redakcji „Daily Mail”, która za mylące słowa przeprosiła już na swoim twitterze.

Thank you @DailyMailUK for correcting the article on your website. https://t.co/m5DkScov7Q https://t.co/ENRZBtxDKE

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 18 lipca 2017