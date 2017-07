CNN: Prawdopodobnie to Rosja zbroi talibów

Jak podała stacja CNN, afgańscy talibowie dostali broń, którą mógł im dostarczyć rosyjski rząd. Na filmie zaprezentowanym przez stację widać m.in. broń automatyczną oraz maszynową – także karabiny typu Kałasznikow. Według amerykańskich dziennikarzy broń dostarczyć mogła tylko Rosja.

Rosyjską bronią dysponować mają dwie grupy islamistycznych bojowników – jedna z północy, druga ze wschodu kraju. Przedstawiciel grupy z Heratu twierdzi:

„Ta broń była przekazana bojownikom Mullaha Haibatullaha przez Rosjan za pośrednictwem Iranu. Rosjanie dają im broń, by walczyli z Państwem Islamskim (IS) w Afganistanie, ale używają jej także przeciwko nam”.

Choć nie ma bezpośrednich dowodów na współpracę Rosji z Talibami, pojawiają się poważne podejrzenia co do tego, że to właśnie Kreml zbroi talibów. Drugi z bojowników stwierdził podobnie:

„Te karabiny zostały do nas dostarczone ostatnio. Są zrobione w Rosji i to bardzo dobry sprzęt”.

Swoje zaniepokojenie co do uzbrojenia talibów wyrażali od kilku miesięcy amerykańscy generałowie. Według CNN obrazy potwierdzają te obawy.

dam/PAP,Fronda.pl