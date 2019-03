Cimoszewicz: Słyszę jak w Polsce larum grają!

validol 28.3.19 16:16

Włodzimierz -ojce mu po wielkim Leninie dali . Mocną formację ideową wyniósł z domu . Ojciec urodził się w jakże odległym lecz bliskim sercu każdego demokraty Uljanowsku.Nie dziwota że potem młodemu Włodkowi szło jak po sznurku . Resortowe przedszkole kształcące przyszłe kadry dla milicji , bezpieki i aparatu partyjnego . Czerwone harcerstwo .Uniwersytet Warszawski i szef POP PZPR . Częste kontakty z wydziałem ekonomicznym KC i towarzyszem instruktorem Leszkiem Balcerowiczem . Jako tw . Carex wyjeżdża do Stanów pod przykrywką stypendysty . Powrót wielka nadzieja pokładana w nim przez gen. Jaruzelskiego , który cenił go jako oficerskiego syna . Liczne funkcje na które go posyłała partia . Pałeczkę w sztafecie pokoleń przekazał synowi który jet w PO .Widząc zagrożenie demokracji przeniósł się z Białowieży i zamieszkał w TVN . Czasami jeszcze odwiedza Podlasie w trakcie różnych prawosławnych uroczystości chociażby na Grabarce . W Warszawie udzielał się w stowarzyszeniu bezbożników Bez Dogmatu .