Cimoszewicz potrącił 70-letnią rowerzystkę na pasach. Kobieta jest w szpitalu

Edyta Wilczyńska z Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku potwierdziła, że doszło do zderzenia osobowego volkswagena z rowerem na oznakowanym przejściu dla pieszych.

70-letnia kobieta, którą potrącił mężczyzna kierujący autem, trafiła do szpitala. Oboje byli trzeźwi. Zapytana o to, czy samochodem kierował były premier Włodzimierz Cimoszewicz, Wilczyńska odparła, że tak: „była to ta osoba publiczna”.