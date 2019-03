Cimoszewicz o IPN: Ta instytucja zostanie zlikwidowana

Włodzimierz Cimoszewicz był gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i". Mówił m.in. o sprawie IPN, LGBT, wyborów do PE.

Tak długo jak będziemy w społeczeństwie mieli wysoki odsetek ludzi łatwowiernych i nie umiejących samodzielnie ocenić tego straszenia to tak będzie. Realizatorami tego są ludzie, którzy na to głosują i to jest rzecz przykra dla naszego społeczeństwa