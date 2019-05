Cierpisz na bezsenność? Tych produktów unikaj przed snem!

Kawa, czy herbata? Ani to, ani to!

Herbata i kawa to z kolei napoje, których powinniśmy unikać wieczorami. Co do kawy nie mamy żadnych wątpliwości - kofeina przed snem to fatalny pomysł, wiemy to wszyscy. Ale podobny problem dotyczy herbaty - ona z kolei zawiera teinę, która również działa na nas pobudzająco. Co więcej, innym napojem który działa pobudzająco na organizm z powodu zawartego w nim białka, jest mleko. Jego też nie pijmy przed snem.