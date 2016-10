Cięcia w budżecie 'Nadzwyczajnej kasty'. KRS uboższa o 35 mln

reklama

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przegłosowała dziś wniosek o zmniejszenie budżetu Krajowej Rady Sądownictwa na rzecz prokuratur. 35 milionów z części przeznaczonej na wydatki inwestycyjne budżetu KRS trafi do jednostek.



"Wydaje się, że obecne odciążenie pracy w prokuraturze (...) uzasadnia wzmocnienie ich budżetowo"- uzasadnił poseł PiS, Waldemar Duda.



Na spotkaniu obecny był przewodniczący KRS, Dariusz Zawistowski. Pytano go m.in. o to, jak często Rada zbiera się na posiedzeniach.



"Raz w miesiącu na okres pięciu dni. Dodatkowo są prowadzone prace zespołów, ale raczej sporadycznie. Biuro Krajowej Rady Sądownictwa funkcjonuje cały miesiąc. Biuro zatrudnia na stałe 70 osób. KRS dysponuje około 2 tys. metrów kwadratowych"- tłumaczył przewodniczący.



Według posła Kukiz'15, Jerzego Jachnika, Krajowa Rada Sądownictwa nie potrzebuje nowej siedziby, gdyż będzie poddana reformie.



Posłowie przychylili się do złożonego przez posła Dudę wniosku o uszczuplenie budżetu "nadzwyczajnej kasty".



27.10.2016, 17:30