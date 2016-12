Ciało Łukasza Urbana jeszcze dziś wróci do Polski

reklama

Fot. Nasza klasa reklama

Jeszcze dziś do Polski ma trafić ciało Łukasza Urbana, kierowcy, który zginął w Berlinie, zamordowany przez terrorystę, który później wjechał jego samochodem w jarmark bożonarodzeniowy i zabił 12 osób.

„Obecnie polscy śledczy wraz z ekspertami z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przystępują do swoich czynności z zakresu medycyny sądowej” – powiedziała Aldona Lema, naczelniczka zachodniopomorskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Dodała także, że śledztwo objęte jest tajemnicą:

„Ma to związek z dobrem śledztwa podyktowanym po pierwsze kwalifikowaną formą zabójstwa ze względu na rozbój i motywację czynu jako godnego potępienia (…)Po trzecie, wykonujemy czynności nie tylko na terytorium Polski. W niektórych sytuacjach musimy pewne rzeczy utrzymać w tajemnicy ze względu na czynności, prowadzone przez prokuratorów w innych państwach (…)Musimy jak najszybciej zgromadzić materiały dowodowe, aby stanowiły one podstawę do postawienia zarzutów lub w stan oskarżenia sprawców przestępstwa”

dam/TVP.Info,Fronda.pl

27.12.2016, 19:05