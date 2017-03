Ci Żydzi uwierzyli w Jezusa! Rabin opowiada o Żydach mesjanistycznych

reklama

fot David Shankbone cc30/wikipedia reklama

Kim są żydzi mesjanistyczni? To Ci, którzy uznali, że Jezus jest Mesjaszem.

W wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego" rabin Frank Lowinger opowiadał o swojej drodze do uznania Jezusa jako Mesjasza. Mój ojciec uważał, że Bóg umarł w Auschwitz. Kiedy odkryłem Jezusa jako Mesjasza, bardzo trudno to przyjął. Ostrzegał mnie przed chrześcijanami. Mówił, że kiedyś szli na nas z kijem, a teraz idą z marchewką, czyli że kiedyś nawracali nas siłą, a teraz próbują po dobroci".

Jak jednak doszło do tego, że rabin uznał Jezusa za obiecanego Mesjasza? Lowinger odpowiadał: "Przed księgarnią rozdawano kiedyś Nowy Testament, wziąłem i gdzieś u mnie leżał. Odszukałem go, zacząłem czytać. Pierwsze zdanie Ewangelii św. Mateusza było jak haczyk: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”. To jest Jezus!? On jest Żydem!".

Lowinger zwrócił uwagę że Jezus zaczął go zmieniać. "Sześć miesięcy później modliłem się do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba: „Jeśli Jezus jest naprawdę tym, kim myślę, że jest, to chcę to wiedzieć”. W tym momencie poczułem obecność… Czegoś takiego nie doświadczyłem nigdy więcej. Cały się spociłem, ale ta obecność była piękna. Poczułem, jakby Jezus chciał mi się pokazać. Byłem przerażony, rozpoczęła się moja długa droga. Zacząłem się zmieniać. Wcześniej sporo przeklinałem, piłem. Teraz czułem się winny, gdy zakląłem. Czułem, że te bary, gdzie przesiadywałem, to już nie jest mój świat. Nie potrafiłem wytłumaczyć, co się ze mną dzieje. Koledzy myśleli, że mi odbiło. Kiedy zapytałem moją przyjaciółkę katoliczkę, co się dzieje, ona zaczęła podskakiwać i wołać: „Chwała Panu!” - mówił rabin.

Rabin odpowiadał też czemu nie chciał zostać chrześcijaninem: "Zobaczyłem w Jezusie czysto żydowską osobowość. Kiedy przeczytałem Mateusza, uświadomiłem sobie, że Jego uczniowie byli także Żydami. Wierzę, że podążając za Jezusem, żydowskim Mesjaszem, pozostaję nadal Żydem, tak jak pierwsi uczniowie Jezusa pozostali Żydami, zachowywali tradycje i obyczaje swojego narodu".

lowinger podkreślał także, że misją żydów mesjanistycznych jest dzielenie się wiarą w Jezusa, ale dodał, że "Żydzi wierzący w Jezusa nie są uważani za część żydowskiej społeczności" przez ortodoksyjnych Żydów.

krp/gosc.pl, Fronda.pl

10.03.2017, 17:30