Chrzest Polski ku chwale ONR? Platformie po prostu odbiło

14. kwietnia każdego roku ma być w Polsce obchodzone święto Chrztu Polski. Nie wiadomo, kiedy dokładnie Mieszko przyjął chrzest; jako że musiało się to wydarzyć na Wielkanoc, wybrano akurat taką datę. Słusznie, bo w przyszłym roku, gdy pierwszy raz święto to będzie celebrowane, 14. kwietnia to akurat niedziela. Po drugie, taką datę po prostu podaje się tradycyjnie. I już.