Chrześcijański burmistrz skazany przez islamistów

Burmistrz stolicy Indonezji Basuki Tjahaja Purnama został skazany na dwa lata więzienia za bluźnierstwo. Purnama, który jest chrześcijaninem chińskiego pochodzenia, będzie burmistrzem tylko do października, w kwietniu przegrał wybory z islamistycznym kandydatem.



Purnama na wiecu przedwyborczym powiedział, że muzułmańscy kandydaci błędnie powołują się na Koran, twierdząc, że muzułmanie powinni głosować wyłącznie na muzułmanów – to jego stwierdzenie stało się podstawą do gwałtownych napaści na niego ze strony muzułmańskiego i do wielusettysięcznych demonstracji a także procesu sądowego. Wyrok jest nieprawomocny, Purnama będzie się odwoływał.



W Indonezji, uznawanej do niedawna za państwo tolerancyjnego islamu coraz większe wpływy uzyskują fundamentaliści, dzięki finansowemu poparciu Arabii Saudyjskiej. Jednak na razie oficjalną ideologią państwa nie jest islamizm ale tzw. pancza sila, świecka ideologia współistnienia różnych religii. W Indonezji około 90% mieszkańców do muzułmanie, reszta to głównie chrześcijanie, hinduiści i buddyści.

emde/Euroislam.pl

9.05.2017, 17:20