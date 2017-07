Chrzanić to!!!... na zdrowie! Oto zdrowotna bomba

Chrzan ma liczne właściwości lecznicze, jednak mało kto o nich wie, dlatego znalazł zastosowanie przede wszystkim w kuchni, głównie jako przyprawa wielkanocna. Tymczasem chrzan to naturalne lekarstwo na chore zatoki, katar, niestrawność, a także na bóle kręgosłupa i reumatyczne. Chrzan pomoże także wybielić piegi. Sprawdź, jakie jeszcze właściwości ma chrzan i jak go zrobić samemu w domu. Wypróbuj także przepisy na lecznicze okłady, syropy i nalewki z chrzanu.

Przeciwko nowotworom

Kluczowym składnikiem chrzanu są glukozynolany. Produktami ich rozkładu są izotiocyjaniany (odpowiedzialne za charakterystyczny, ostry smak chrzanu), a konkretnie izotiocyjanian fenetylu i izotiocyjanian allilu. To one odpowiadają za zdrowotne właściwości chrzanu – zmniejszają prawdopodobieństwo rozwoju choroby nowotworowej.

Chrzan na reumatyzm

Okład z chrzanu jest pomocny przy reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz chorobach pokrewnych. Pod wpływem działania drażniącego, przekrwienia i efektu cieplnego dolegliwości bólowe i przykurcze mięśni ustępują, obrzęki zmniejszają się, a zdolność ruchowa stawów w kończynach zostaje poprawiona. Współczesna fitoterapia poleca okłady z chrzanu również w przypadku zapalenia nerwu kulszowego i bólach w skazie moczanowej.

Witaminowa bomba

Jego korzeń obfituje w witaminy: A, B, B1, B2, C, E, a także wiele składników mineralnych, wśród których znajduje się potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo, mangan, sód, cynk, siarka, jod oraz chlor. W chrzanie ilość witaminy C przewyższa tę, która znajduje się w cytrynach i pomarańczach!

Ponadto chrzan:

przyspiesza trawienie,

usprawnia pracę żołądka,nerek, i wątroby,

dostarcza wielu cennych witamin, w tym witaminy C,

wykazuje działanie przeciwwirusowe, antybakteryjne i grzybobójcze,

pomaga wygładzić skórę i rozjaśnić pojawiające się na niej przebarwienia.

Jak spożywać?

Można go spożywać w różnych formach – nie tylko w formie startego korzenia, lecz również pokrojonego w paski (czym świeższy, tym lepiej!). Korzeń ten można użyć jako dodatek do mięs, kanapek, składnik sosów, sałatek i wiele więcej. W Polsce często wykorzystywany wraz z burakami jako składnik ćwikły. Spotkać się można również z nalewkami chrzanowymi. W ziołolecznictwie pojawiają się formy sproszkowane, olejki, okłady oraz ocet służący jako kosmetyk. Warto pamiętać, że gdy używamy świeżego korzenia należy go szybko zużyć, ponieważ dość szybko traci swój specyficzny aromat, który ustępuje goryczy.

Liście chrzanu mają także ciekawe zastosowanie kulinarne: zabezpieczają żywność przed szybkim zepsuciem. Sery, mięso, wędliny czy jaja szczelnie owinięte czystymi liśćmi chrzanu zachowują dość długo świeżość, gdyż zawarte w nich substancje niszczą szkodliwe drobnoustroje. Jeśli chodzi o zastosowanie w kuchni, to chrzanu używam – jak chyba wszystkie panie domu – do kiszenia ogórków.