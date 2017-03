Chrzan - naturalny antybiotyk na wyciągnięcie... szpadla

reklama

Fot. swiatkwiatow.pl

Chrzan to naturalny antybiotyk, szczególnie przydatny w walce z chorymi zatokami i migdałkami. Najbardziej wartościowy jest oczywiście chrzan tuż po utarciu i posiada wówczas mnóstwo odżywczych wartości i… ostry smak!

Kupując chrzan należy zwracać uwagę na jego cechy: twardość, jędrność, świeżość, zapach. Korzenie wykopane jesienią przechowuje się w piwnicy lub spiżarni, w ziemiankach lekko zakopane w wilgotnym piasku, a liście najlepiej wysuszyć, wcześniej dokładnie myjąc w chłodnej wodzie.

Jak wykorzystać chrzan w kuchni? Oto przykładowy przepis:

Prosty chrzan domowy:

• 500 dag korzenia chrzanu,

• sok wyciśnięty z całej cytryny

• sól (np. himalajska), trochę cukru lub ksylitolu

• ok. pół szklanki gorącej wody (jeśli chcemy, by chrzan był łagodny) lub zimnej wody (jeśli chcemy, by chrzan był bardzo ostry)

• opcjonalnie, jeśli chcemy, by chrzan był łagodny można dodać 4-6 łyżek gęstej śmietany (lub w wersji light jogurtu naturalnego), a jeśli chcemy, by był ostry to rezygnujemy z tego składnika

Wykonanie:

Korzeń chrzanu umyj, oczyść i obierz, a następnie zetrzyj na tarce z małymi oczkami. Starty chrzan należy połączyć w szklanym pojemniku (np. w słoiku) z wodą i sokiem z cytryny, soją oraz cukrem. Odczekaj chwilę, dodaj jogurt lub śmietanę. Następnie przełóż chrzan do czystych i suchych szklanych słoiczków dokładnie zakręć.

19.03.2017, 11:13