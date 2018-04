Chrystus Zmartwychwstaje, a Rabiej...

Coś niesamowitego! Poseł na Sejm RP Paweł Rabiej napisał na facebooku, że przeżył ,,cudowną Wielkanoc na Malcie''. Jak spędził święta Zmartwychwstania Pańskiego ten polityk .Nowoczesnej? ,,Pozytywnie myśląc'' i... całując się ze swoim homoseksualnym partnerem. Tuż po świętach, w których cały katolicki świat z Polską na czele radował się ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, Rabiej opublikował zdjęcia i zapowiedział, że będzie walczyć o legalizację niemoralnych związków.

,,Cudowna Wielkanoc na Malcie dobiegła końca: był czas na słońce, długie spacery i pozytywne myślenie. Ciekawe, że w państwie, w którym według konstytucji katolicyzm jest religią państwową, a tradycja króluje na każdym rogu ulicy, od 2014 r. obowiązują związki partnerskie, a od 2017 r. - równość małżeńska. Jak widać, da się różne rzeczy harmonijnie godzić'' - napisał dosłownie Rabiej na facebooku.

Przypomnijmy, że jego partia, Nowoczesna, występuje także aktywnie za prawem do zabijania dzieci nienarodzonych. A zatem aborcja i homozwiązki...i do tego likwidacja propgramu 500+, co zapowiada poseł Zembaczyński.

Oto program dla Polski od Rabieja i Lubnauer. Są chętni?

