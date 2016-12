Chrystus jest dla Amerykanów najważniejszy!

reklama

Naukowcy przeanalizowali angielskojęzyczną Wikipedię i doszli do wnioski, że Jezus Chrystus może zostać uznany za najważniejszą postać historii, zwłaszcza dla Amerykanów!

Poprzez analizę angielskojęzycznej Wikipedii badacze ustalili ranking najważniejszych postaci historii. Na pierwszym miejscu znalazł się Jezus Chrystus, a za Nim: Napoleon Bonaparte, Wiliam Shakespeare i Mahomet. Kolejne miejsca zajęli: Abraham Lincoln, Jerzy Waszyngton, Adolf Hitler, Arystoteles, Aleksander Wielki i Tomasz Jefferson.

Badaniu przewodniczył prof. Steven Skiena z Uniwersytetu Stony-Brook w Nowym Jorku.

Prof. Skiena przeanalizował około 800 tys. artykułów w Wikipedii od strony postaci historycznych, jakie w nich występują. Użył przy tym podobnych metod, jakie wykorzystuje wyszukiwarka Google tworząc własne listy najpopularniejszych stron. Jako, że Skiena ograniczył się do anglojęzycznej Wikipedii, jego lista z natury rzeczy odzwierciedla zwłaszcza perspektywę amerykańską. Wygląda więc na to, że dla Amerykanów najważniejszą postać jest właśnie Jezus Chrystus. „2000 lat po swojej śmierci Jezus jest niewiarygodnie skuteczną osobowością w kulturze” – skomentował prof. Skiena wyniki swoich badań, które zostały opublikowane w książce „Who’s Bigger? Where Historical Figures Really Rank” (Kto jest większy? Jaka jest rzeczywista hierarchia postaci historycznych).

Wielką popularność Chrystusa w społeczeństwie amerykańskim potwierdzają też inne dane. Pew Research Center opublikowało wyniki sondy, jaką przeprowadziło na temat stosunku mieszkańców USA do Bożego Narodzenia. 73 proc. dorosłych Amerykanów wierzy, że Chrystus narodził się z dziewicy. Jest wśród nich przewaga kobiet – 78 proc. w stosunku do 69 proc. mężczyzn. Pogląd ten wyznają nie tylko chrześcijanie, ale także część osób nie przynależących do żadnych organizacji religijnych. 32 proc. tych formalnych ateistów wierzy w narodzenie z dziewicy.

Same Boże Narodzenie nie jest jednak powszechnie świętowane w wymiarze religijnym. Tylko 51 proc. badanych odpowiedziało, że święta te są czymś więcej niż „religijnymi wakacjami”. Nieco więcej, bo 54 proc., uda się z okazji Bożego Narodzenia na jakieś nabożeństwo z nim związane.

