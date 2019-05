Tomasz 20.5.19 16:48

A skąd ona to wie? W NT nie ma o tym słowa. Wręcz przeciwnie, jest podany przykład anioła podczas Zwiastowania Archanioł Gabriel nie tylko wiedział ale i przekazał ta wiedzę Marii.To co ona mówi to wręcz herezja bo dogmat o wiecznej Trójcy jest najważniejszym z dogmatów.Jest Ojciec, Syn i Duch - a nie Logos, coś czuję jakieś gnostyckie herezje. Bo w chrześcijaństwie Logos to sposób w jaki Bóg wpływa na świat, a nie że jest pod postacią Logosa!!!! To Arianizm twierdził, że Syn jest stworzony przez Ojca, nie odwieczny. To są podstawowe błędy doktrynalne!!!