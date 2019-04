Chrystianofobia w Polsce. Porażający raport!!!

Maria Błaszczyk 11.4.19 17:59

Jedna rzecz to przestępstwa, które należy ścigać. I już.

Druga, to robienie z nich czegoś, czym nie są.

Nie mylmy nienawiści do chrześcijan z niechęcią (czy nawet nienawiścią) do polskiego kościoła katolickiego. To nie chodzi o wiarę w jednego boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych itd.

To chodzi o tę konkretną instytucję.

O ile więc jeszcze polskokatolikofobia może by się była w stanie obronić - to chrystianofobia jest absurdem. Nie o chrześcijan tu chodzi, tylko o potężny, obłędnie bogaty podmiot o wielkich wpływach politycznych, siejący nienawiść, niszczący Polskę, okradający ją, szkodzący jej na wiele sposobów.

Nawet nie o katolików w ogóle - bo każdy z nas zna porządnych katolików, będących dobrymi (a często też mądrymi) ludźmi,