Chrońmy życie niepełnosprawnych dzieci – apelują wybitni polscy naukowcy

Nauka przeciwko ciemnogrodowi 8.4.19 16:02

PYTANIE DO OBROŃCÓW ŻYCIA: ILE JUŻ CHORYCH PORZUCONYCH PO PORODZIE DZIECI ADOPTOWALIŚCIE? Ilu matkom z takimi dzieciom już pomogliście? Bo póki co słychać tylko kwik pseudo obrońców życia, którzy nic nie robią by pomóc, ale dla sławy i poparcia politycznego krzyczą jacy to są obrońcy życia.