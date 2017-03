Chroń normalną rodzinę - podpisz inicjatywę! Został już tylko tydzień

reklama

Fot. Pixabay, CC0 reklama

Dobiega końca zbieranie podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Mama Tata i Dzieci”. Jej cel stanowi uniemożliwienie wykorzystania prawa unijnego do kwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa i rodziny.

Jan Urmański, koordynator w Polsce, podkreślił że dotychczas policzono około 700 tys. zebranych podpisów. W całej Unii potrzeba ich milion.

„Ten wysiłek jest podejmowany przez wszystkich naszych partnerów z każdego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jedni dołączają do owego wspólnego zasobu większy wkład, inni mniejszy. Można powiedzieć, że kraje mniejsze od nas, czyli Słowacja i Grecja, proporcjonalnie do liczby mieszkańców zebrały nieco więcej. Cały czas potrzeba mobilizacji. Chcielibyśmy, żeby te podpisy z Polski, których rzeczywiście mamy najwięcej, również proporcjonalnie do liczby ludności były najliczniejsze” – podkreślił Jan Urmański.

W Polsce zebrano jak dotąd ok. 165 tys. podpisów. Na poparcie Inicjatywy został tydzień.

dam/Radio Watykańskie



27.03.2017, 20:55