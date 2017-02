Chmielna 70 to gorący kartofel? Chcą ją zwrócić miastu

reklama

fot. Youtube, Wikipedia reklama

Działka na Chmielnej 70 nieopodal Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie może zostać oddana miastu.

Jak donosi "Gazeta Wyborcza" właściciele działki, która stała się jednym z symboli afery reprywatyzacyjnej w stolicy, myślą o oddaniu jej miastu.

Działka na Chmielnej wyceniana jest na 160 milionów złotych.

Jeszcze do niedawna właściciele działki walczyli w sądzie, ale po rozpoczęciu aresztowań związanych z aferą reprywatyzacyjną zmienili zdanie i postanowili oddać nieruchomość miastu.

Jak donosi gazeta, właściciele działki zarzekają się, że nie wiedzieli o spłaceniu roszczeń do działki przez władze PRL.

"Skoro teraz chcą oddać teren, to my go oczywiście bierzemy. Ale najpierw chcemy dokładnie przeanalizować akt notarialny zawarty przez właścicieli" - stwierdził wiceprezydent Warszawy Witold Pahl.

emde/"Gazeta Wyborcza"

20.02.2017, 10:42