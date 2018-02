Chłopczyk z zespołem Downa został 'dzieckiem Gerbera'

Kristin Wooten, rzecznik prasowy Gerbera podkreśliła, że co roku w konkursie wybierane jest dziecko, które "uosabia długoletnie dziedzictwo" firmy.

"Jego istotą jest to, że tak naprawdę każde dziecko jest „dzieckiem Gerbera”, więc Lucas jest idealnym wyborem"-powiedziała Wooten w rozmowie z CNN.

Lucas pochodzi z Dalton w stanie Georgia. W konkursie Gerbera, organizowanym od 1927 r. pokonał 140 tys. innych maluchów. Wizerunek 18-miesięcznego chłopczyka będzie teraz przez rok pojawiał się w kampaniach reklamowych firmy. Rodzice Lucasa otrzymają natomiast 50 tys. dolarów nagrody.

"Mamy nadzieje, że dzięki temu na społeczność osób o specjalnych potrzebach zostanie rzucone nowe światło, a ludzie otrzymają lekcję, że przy akceptacji i wsparciu, dzieci specjalnej troski mają szansę zmienić świat – tak jak nasz Lucas"-powiedziała w rozmowie z CNN mama chłopca.

"Płaczę z radości przez to, że podobne do mojej córki dziecko zostanie twarzą tej marki! Gratulacje dla tej pięknej rodziny! Tak trzymać, Lucas!"-napisała pod zdjęciem swojej 2-letniej córeczki z zespołem Downa jedna z użytkowniczek Twittera.

I am a parent of a 2 yr old girl with DS! I am crying tears of joy that a child like my daughter was recognized to be the face of their brand! Congratulations to this beautiful family! Way to go Lucas! pic.twitter.com/a6yZtKBEhF