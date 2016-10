Chłodnik śledziowy i gorące pyry w mundurkach

reklama

Fot. Youtube reklama

Jest to postna, regionalna potrawa. Idealna na Adwent oraz Święta. Jest tania i syta. Po zjedzeniu michy chłodnika śledziowego można poczuć się w pełni nasyconym.

Składniki:

1 kg śledzi solonych (matyjasy) mogą być z mleczem jeśli ktoś lubi

pół litra mleka do moczenia śledzi

1 l wody

2 - 3 cebule

4 łyżki octu

250 ml śmietany 12 albo 18 %

2 liście bobkowe

4 kuli ziela angielskiego

1 łyżeczka pieprzu ziołowego

sól i cukier do smaku

ziemniaki ugotowane w mundurkach - ilość wg upodobań.

Sposób przygotowania

1.

Cebulę kroimy w piórka i gotujemy w litrze wody do miękkości razem listkami bobkowymi oraz zielem angielskim. Gdy cebula już będzie miękka dodajemy ocet (ilość wg upodobań) ja na 1 litr wody dodaję około 4 łyżek stołowych octu. Roztwór odstawiamy do całkowitego wystygnięcia następnie schładzamy w lodówce.

2.

Matyjasy wcześniej moczymy w mleku z wodą by pozbyć się nadmiaru soli. Następnie kroimy je w plastry o szerokości ok. 3 cm. Do zimnego roztworu dodajemy śmietanę, dokładnie mieszamy,tak żeby nie zostały grudki.

3.

Następnie doprawiamy solą i cukrem do smaku oraz pieprzem ziołowym, na sam koniec dodajemy śledzie. Chłodnik odstawiamy na 20 minut do lodówki. Gotujemy ziemniaki w łupinach i podajemy do chłodnika śledziowego.

za: przeslijprzepis.pl

25.10.2016, 11:50