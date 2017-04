Chleb... bez mąki - znakomity i prosty wypiek

reklama

Składniki:

płatki owsiane1,5 szklanki

ziarna słonecznika1 szklanka

pestki dyni1/3 szklanki

siemię lniane3/4 szklanki

migdały lub orzechy laskowe1/2 szklanki

zmielone siemię lniane10 łyżek

sól1-2 łyżeczki

melasa z karobu/syrop klonowy/daktylowy/z agawy1 łyżka

olej kokosowy4 łyżki

woda

Chleb bez mąki, czyli chleb z samych ziaren - znany też jako "chleb zmieniający życie" - life-changing bread. Jest prosty w przygotowaniu, nie potrzebuje żadnego zakwasu ani drożdży. Jak go zrobić? Oto łatwy przepis:

1. W misce mieszamy składniki suche

2. W drugiej misce mieszamy wodę, roztopiony olej kokosowy oraz syrop lub melasę

3. Łączymi zawartość obu misek i mieszamy

4. Odstawiamy zmieszaną masę na przynajmniej 2 godziny

5. Wkładamy masę do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Ugniatamy ją łyżką lub dłońmi.

6. Wsadzamy rzecz do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Pieczemy 50-60 minut

I gotowe! Chleb, gdy ostygnie, można swobodnie kroić i traktować jako podstawę do znakomitych i zdrowych kanapek

10.04.2017, 10:00