Chiny i Rosja. ,,Najlepsi przyjaciele'' i ich wspólny wróg

Dzięki komu to? Dzięki głupiej polityce USA , chcieli wykorzystać chwilową słabość ruskiego misia , otoczyli Rosję bazami. USA zrywa wszelkie umowy wojskowe, stawia tarcze rakietowe gdzie się da, grozi atakiem, to Ruscy się przestraszyli i przytulili do Smoka. Tylko idioci myślą, że w XXI wieku Rosji opłaca się podbijać jakąś Polskę. Po co? Żeby węgiel stąd wyciągać? Głupim łatwo sterować no to macie. Powstaje nowe państwo : Azja. Winny: USA. Kto zapłaci za to? My. A jak ktoś powie, że Ukrainę chcą podbić. To: gdyby ktoś postawił w Meksyku tarcze antyrakietową to USA od razu by zajechały Meksyk. Duże kraje nie mogą sobie pozwolić by pod ich granicą tworzyć wrogie im struktury wojskowe. Ukraina się na to zgodziła, chcieli wyrzucić flotę czarnomorską. To w ramach działań strategiczno odwetowych dostali po łapach...

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha