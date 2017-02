Chiny coraz mocniejsze w UE. Dla Niemców to już podstawowy partner

reklama

Już nie Francja ani Stany Zjednoczone - teraz to Chiny są najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec. Państwo Środka coraz silniej związuje się ekonomicznie z najpotężniejszym krajem Unii Europejskiej.

Według statystyk niemieckiego Federanlnego Urzędu Statystycznego wynika jasno, że obecnie najważniejszym partnerem gospodarczym Berlina są Chiny. Wprawdzie gdy idzie o sam eksport na pierwszym miejscu są wciąż Stany Zjednoczone, to jednak licząc łącznie wartość eksportu i importu, Pekin wyprzeda Waszyngton. Obecnie wymiana handlowa między Niemcami a USA jest warta 164,7 miliarda euro, a między Niemcami i Chinami - 170 mld euro.

Dla porównania wymiana handlowa między Chinami a Polską to niespełna 20 mld euro. Przy tym zdecydowana większość do import towarów chińskich do Polski.

Według niemieckich ekspertów sytuacja ta wynika przede wszystkim ze spadku popytu na niemieckie towary w Stanach Zjednoczonych, bo Amerykanie ograniczyli wzrost konsumpcji. Przykładowo eksport niemieckich samochodów za Ocean spadł w ciągu zaledwie jednego roku o 13 procent. Cały czas wzrasta tymczasem eksport niemieckich towarów do Państwa Środka.Najprawdopodobniej ta tendencja się utrzyma, bo Chiny bogacą się i kupują coraz więcej.

Cały czas jednak Niemcy eksportują do USA towarów wartych 30 mld euro więcej, niż do Chin. Stany Zjednoczone w ocenie ekspertów pozostaną w najbliższych latach najważniejszym odbiorcą niemieckich towarów. Jednak jako generalny partner handlowy, licząc zarówno import i eksport, pozostaną prawdopodobnie na miejscu trzecim - nie tylko za Chinami, ale także za Francją.

Fronda.pl/Frankfurter Allgemeine Zeitung

24.02.2017, 12:30