Chiński 'nóż' w plecy Rosji. Tak Państwo Środka wstrząsnęło Kremlem

. Rosyjska próba przekonania Chińczyków do porzucenia dolara we wzajemnych rozliczeniach i przejść do wykorzystania walut krajowych w handlu między oboma krajami zakończyła się niepowodzeniem. Chiny odmówiły podpisania międzyrządowej umowy z Rosją w sprawie rozliczeń w walutach krajowych, która była aktywnie lobbowana przez Rosję od 2014 r.