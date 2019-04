Chicago: Premiera ,,Poland: The Royal Tour'' z udziałem Mateusza Morawieckiego

W Lyric Opera w Chicago odbyła się uroczysta premiera filmu promującego Polskę z serii The Royal Tour. We wtorek szef polskiego rządu rozpoczął dwudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych.

Polska Fundacja Narodowa we współpracy z amerykańską siecią TV Public Broadcasting Service (PBS) zrealizowała film dokumentalny Poland: The Royal Tour. The Royal Tour to seria znanych programów telewizyjnych PBS, przedstawiająca podróż przez dany kraj z głową państwa. W poprzednich edycjach udział wzięli m.in.: król Jordanii, premier Nowej Zelandii, prezydent Meksyku i Peru czy premier Izraela.