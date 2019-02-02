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Chesterton: Człowiek ma wątpić w siebie, nie w Boga. A jest odwrotnie... 2.02.2019, 8:10
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Chesterton: Człowiek ma wątpić w siebie, nie w Boga. A jest odwrotnie...

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