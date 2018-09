Chcieli ,,umoczyć premiera''? Szokujące doniesienia ws. afery GetBack

Prokuratura, która bada aferę GetBack jest w posiadaniu szokujących plików, które miały stanowić polisę ubezpieczeniową Konrada K., byłego prezesa tej spółki – informuje dzisiejsza „Gazeta Polska Codziennie”.

„Gazeta Polska” dotarła do fragmentów jednego z nagrań, na którym zarejestrowano rozmowy z osobami kojarzonymi z szefem polskiego rządu. Mają być one istotnymi dowodami w śledztwie i znajdować się na telefonach, komputerach i pendrive’ach, które należały do współpracowników szefa GetBacku.

Są nimi King M. oraz Radosław K., który mają być członkami nieformalnej grupy zbierającej informacje oraz materiały dotyczące środowiska premiera Mateusza Morawieckiego.

„Kluczowym elementem tej operacji były nagrania rozmów współpracowników Konrada K. z osobami kojarzonymi z szefem rządu”

- pisze „GPC” i zapowiada publikację jednego z nagrań w jutrzejszej „Gazecie Polskiej”.

