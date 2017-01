Chciał 'rozstrzelania Kaczyńskiego i Macierewicza'. Zajmie się nim prokuratura

reklama

Policja przekazała do prokuratury materiały związane ze śledztwem ws. wpisu na portalu społecznościowym. Jego autor pisze o tym, że szef MON Antoni Macierewicz i prezes PiS Jarosław Kaczyński powinni zostać rozstrzelani.

Komenda Główna Policji poinformowała, że nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania w sieci. Tożsamość mężczyzny, który zamieścił ten wpis na jednym z popularnych portali społecznościowych, została już ustalona.

"W wyniku własnego monitoringu wpisów o takiej treści ujawniliśmy ten wpis, który nawołuje jednoznacznie do czynów zabronionych. Jest tam mowa o nawoływaniu do zabójstwa"- poinformował w rozmowie z TVP Info rzecznik KGP, mł. insp. Mariusz Ciarka;

Policja zabezpieczyła dowody procesowe przestępstwa. Dalsze czynności podejmie już Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"Zobaczymy, jaka będzie prawno-karna ocena, bo jeżeli mówimy o nawoływaniu do zabójstwa, to jest to przestępstwo ścigane przez kodeks karny i mówimy wtedy o dosyć surowej karze"- zaznaczył rzecznik KGP.

26.01.2017, 17:15