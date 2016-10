(ch)CETA kapustę - no to MATA! Umowa podpisana, będziemy jeść specjalne okazy

reklama

zdj. Twitter/Demotywatory reklama

Mimo scenariusza jak w filmie akcji, gdzie już.. już.. miał nastąpić happy end, mimo zawirowań i nagłych zwrotów, niestety mamy nową rzeczywistość - umowa CETA stała sie faktem. Na nic zdały się słowa krytyczne, poparte wiarygodnymi informacjami i przestrogi.



Zagrożenia związane z zapaścią średnich małych firm i gospodarstw rolnych mogą stać się faktem. Polskie społeczeństwo powinno teraz tym mocniej zwracać uwagę na to, co kupuje w sklepach, czy jest to towar od polskiego, czy od obcego producenta, a czasem nawet zapłacić nieco więcej, ale kupować patriotycznie.

W sieci krążą informacje, jak sprawdzać kod kreskowy i jak weryfikować pochodzenie produktów. Nie warto pozwolić, żeby tania, tandetna i trująca żywność śmieciowa zaczęła gościć na naszych stołach i wypierać rodzime produkty wysokiej jakości.

Oprócz poważnych opracowań, które kreślą trudną perpektywę przed polskimi producentami, w internecie zaroiło się od wizji o tym, jak mogą wyglądać towary importowane z Kanady. Trzeba przyznać, że niektóre z memów, mimo całego tragizmu sytuacji, mogą rozbawić.

Czy teraz wszystko, co ,,przyjedzie'' z Kanady będzie duże, ekonomiczne i odpowiednio ubogacone i czy zadowoli gusta polskich konsumentów?

LDD/Twitter/Fronda.pl

31.10.2016, 12:30