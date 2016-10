"Chcesz pokoju- szykuj się do wojny"? Ruszyła Akademia Sztuki Wojennej

reklama

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz uczestniczył dziś w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Akademii Sztuki Wojennej.

"To dla mnie zaszczyt i spełnienie wieloletnich dążeń i zamierzeń. Dziś mam możliwość uczestniczyć w inauguracji nowej uczelni wyższej Wojska Polskiego: Akademii Sztuki Wojennej, która nazwą i swoim programem nawiązuje do Wyższej Szkoły Wojennej. Uczelni, która kształciła i ukształtowała jedną z najlepszych kadr oficerskich, jakich Polska miała w okresie II Rzeczpospolitej. Cieszę się, że te marzenia dzisiaj stają się ciałem. Dziękuję ministrowi Wojciechowi Fałkowskiemu, bo to w dużej mierze jego dzieło.Decyzja o powołaniu Akademii Sztuki Wojennej była jedną z pierwszych decyzji, jakie podjąłem po objęciu stanowiska. Taka będzie armia, jacy będą polscy oficerowie"-mówił szef MON na uroczystości inmatrykulacji studentów pierwszego roku, która odbyła się w sali konferencyjno-widowiskowej klubu ASW. Obecny był również rektor komendant i senat uczelni.

"Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Chcemy pokoju. Chcemy, aby Polska była bezpieczna. Aby tak było, to kadra wojskowa musi być dobrze przygotowana do tego, by sztuka wojenna stała się rzeczywiście głównym punktem odniesienia w kształtowaniu ducha i umysłu tej kadry. Taki jest cel powołania akademii"-wyjaśnił Macierewicz. Jego decyzja o przekształceniu Akademii Obrony Narodowej w Akademię Sztuki Wojennej wywołała bowiem niegdyś sporo kontrowersji.

Rektor-komendant ASW również zaznaczył, że zmiany na uczelni były konieczne, zapewnił jednak, że będzie ona budowana "na najlepszych wartościach patriotycznych i najlepszych rozwiązaniach dydaktycznych i naukowych":

"Uczelnia o tak bogatej tradycji i dużym dorobku naukowym w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności w ostatnich latach zatraciła zupełnie swoją wojskową wyrazistość. Dziś mamy nowe struktury organizacyjne. W Akademii Sztuki Wojennej zostało utworzone m.in. Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, które ma szansę stać się czołowym ośrodkiem analitycznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności"-powiedział podczas inauguracji roku akademickiego płk dr inż. Ryszard Parafianowicz, rektor-komendant ASW.

JJ/Fronda.pl

3.10.2016, 21:30